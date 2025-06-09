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كندا تتعهد بزيادة الإنفاق الدفاعي

رئيس الوزراء مارك كارني (وكالات)
9 يونيو 2025 19:11

قال رئيس الوزراء مارك كارني، اليوم الاثنين، إن الحكومة الكندية ستضخ المزيد من المليارات لدعم القوات المسلحة وستصل إلى مستهدف الإنفاق العسكري لحلف شمال الأطلسي «الناتو» بواقع 2% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي الحالي، بمعنى قبل الموعد المقرر بكثير.
وتتعرض كندا لضغوط كبيرة من الولايات المتحدة وحلفاء آخرين في حلف الـ «الناتو» منذ سنوات لزيادة تمويل الجيش.
وتنفق كندا حاليا حوالي 1.4% من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع.
وأكد كارني في خطاب ألقاه في مدينة تورنتو الكندية أنه «حان الوقت الآن للتصرف بسرعة وقوة وتصميم».
ووعدت الحكومة الكندية السابقة بتحقيق هدف حلف شمال الأطلسي بحلول عام 2032.
وأضاف رئيس الوزراء أن كندا ستعزز أجور أفراد القوات المسلحة وستشتري غواصات وطائرات وسفنا ومركبات مسلحة ومدفعية جديدة، بالإضافة إلى رادار جديد وطائرات مسيرة وأجهزة استشعار لمراقبة قاع البحر والقطب الشمالي.

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المصدر: وكالات
مارك كارني
حلف شمال الأطلسي
حلف الناتو
الولايات المتحدة
كندا
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