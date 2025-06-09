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مفقودون وجرحى إثر حريق في سفينة شحن قبالة الهند

اشتعال سفينة الشحن قبالة الهند
9 يونيو 2025 19:20

شب حريق في سفينة حاويات ترفع علم سنغافورة إثر تعرضها لانفجار، اليوم الاثنين، قبالة سواحل جنوب الهند، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع الهندية، فيما أفادت السلطات بوقوع إصابات وفقدان أربعة أشخاص.
وذكرت هيئة الملاحة البحرية والموانئ في سنغافورة، في بيان، أن "ثمة إصابات" بين أفراد الطاقم وأربعة أشخاص في عداد المفقودين.
وأظهرت صور التقطتها طائرة لخفر السواحل دخانا أسود كثيفا يتصاعد وحاويات تبدو متناثرة بفعل انفجار شديد على متن السفينة.
وجاء في بيان لوزارة الدفاع الهندية "تم الإبلاغ عن حريق على متن سفينة الحاويات MV Wan Hai 503 التي ترفع علم سنغافورة"، مشيرا إلى أنه تم تحويل مسار مدمرة لمساعدة السفينة المتضررة.
وأوضح البيان أن النيران اشتعلت في السفينة، البالغ طولها 268 مترا، عندما كانت على مسافة نحو 78 ميلا بحريا من ميناء بايبور في ولاية كيرالا (جنوب غرب).
وأفادت هيئة الملاحة البحرية في سنغافورة أن السفينة كانت تقل طاقما من 22 فردا، "تم تحديد مكان 18 منهم ونقلهم على قوارب النجاة إلى سفينة عابرة".
وأشار البيان إلى إصابة بعض الناجين، مضيفا أن أربعة من أفراد الطاقم ما زالوا في عداد المفقودين.
وأضاف "يقدم خفر السواحل والبحرية الهندية الرعاية لأفراد الطاقم، ويجريان عمليات بحث عن المفقودين منهم".
في أواخر مايو الماضي، غرقت سفينة حاويات ترفع علم ليبيريا وتنقل "بضائع خطرة" قبالة سواحل الهند، وفق ما أعلنت السلطات الهندية مشيرة إلى إنقاذ جميع أفراد طاقمها البالغ عددهم 24.

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المصدر: وكالات
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