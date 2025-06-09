توقعات بتقدم سريع في محادثات التجارة بين الصين وأميركا

قال كيفين هاست أحد المستشارين الاقتصاديين للرئيس الأميركي، اليوم الاثنين، إنه يتوقع تحقيق تقدم سريع في المحادثات التجارية الجارية بين الولايات المتحدة والصين في العاصمة البريطانية لندن.

وأكد هاست، وهو مدير المجلس الاقتصادي الوطني الأميركي "أتوقع أن يكون اجتماعا قصيرا مع مصافحة قوية وكبيرة (بين الجانبين) وسنرى ذلك. لكن هذا ما نتوقعه".

وأضاف هاست، في تصريحات لشبكة "سي.إن.بي.سي" التلفزيونية الأميركية، أن موضوع القيود على صادرات الصين من معادن الأرض النادرة نقطة خلاف مهمة لأن الصين تسيطر على حوالي 90% من إنتاج العالم من معادن الأرض النادرة.

وقال هاست "لذلك، بعد المصافحة فورا سيتم تخفيف قيود التصدير من جانب الولايات المتحدة، وسيتم زيادة صادرات معادن الأرض النادرة من الصين، ثم نعود إلى المفاوضات بشأن موضوعات أصغر".

يأتي ذلك في حين بدأت المحادثات رفيعة المستوى بين الولايات المتحدة والصين في لندن، اليوم، لبحث مجموعة من نقاط الخلاف التجاري بين البلدين، في الوقت الذي تترقب فيه الشركات وصناع السياسات في العالم نتائج هذه المحادثات.

ويقود الوفدَ الصيني في المحادثات هي ليفينغ نائبُ رئيس الوزراء، فيما يضم الوفد الأميركي وزيري التجارة هوارد لوتنيك والخزانة سكوت بيسنت وممثل التجارة جيمسون جرير.

يذكر أن الرئيسين الأميركي دونالد ترامب والصيني شي جين بينغ اتفاقا، في اتصال هاتفي يوم الخميس الماضي، على عقد جولة محادثات في لندن.