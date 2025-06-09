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ترامب يعلّق على الاحتجاجات في لوس أنجليس

الشرطة تشتبك مع محتجين في لوس أنجليس
9 يونيو 2025 21:32

علّق الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، على الاضطرابات والاحتجاجات المناوئة لسياسة الهجرة منذ أيام في لوس أنجليس أكبر مدن ولاية كاليفورنيا.
حمّل الرئيس الأميركي "متمردين" مسؤولية الاضطرابات في المدينة، بعد أن أرسل قوات الحرس الوطني لاحتواء احتجاجات ضد عمليات دهم تنفّذها سلطات الهجرة.
وقال ترامب، في تصريح لصحافيين في البيت الأبيض ردا على سؤال بشأن الاشتباكات التي تحدث في بعض أنحاء في ثاني أكبر مدينة أميركية "الناس الذين يتسببون بهذه المشاكل هم مخربون محترفون ومتمردون".
وأشاد ترامب بما وصفه بأنه "قرار عظيم" بعد نشر قوات الحرس الوطني. 
وقال ترامب، على منصة تروث سوشيال "لو لم نفعل ذلك، لدُمرت لوس أنجليس عن بكرة أبيها"، في حين ما زال التوتر يخيم على أجزاء من المدينة بعد ثلاثة أيام من الصدامات بين المتظاهرين وقوات الشرطة.

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المصدر: وكالات
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لوس أنجلوس
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سياسة الهجرة
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