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الصومال.. القضاء على 25 مسلحاً من «الشباب»

جنود صوماليون بمناطق محررة في شبيلي السفلى (أرشيفية)
10 يونيو 2025 01:08

مقديشو (الاتحاد)

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القضاء على 40 إرهابياً في الصومال

نفذت قوات الجيش الصومالي عملية ناجحة في قرية غالواري، الواقعة على بُعد 4 كيلومترات شرق منطقتي سبيد وعانولي في إقليم شبيلي السفلى.
وقُتل خلال العملية، أكثر من 25 مسلحاً من حركة «الشباب» الإرهابية، بينهم ثلاثة قادة كبار. كما استولت القوات على مخبأ كبير للأسلحة، وأحبطت هجوماً خططت له الجماعة الإرهابية.
وأكدت الحكومة الفيدرالية الصومالية، التزامها الراسخ بالقضاء التام على حركة الشباب وضمان الأمن الوطني، بالتعاون مع القوات المسلحة الصومالية ودعم الشعب الصومالي.
وأمس الأول، أعلنت الحكومة الصومالية، القضاء على حوالي 40 إرهابياً من حركة «الشباب» المرتبطة بتنظيم «القاعدة» الإرهابي، في عملية عسكرية مشتركة وسط البلاد.
ووفقاً لبيان صحفي صادر عن وزارة الإعلام والثقافة والسياحة، فقد شنت قوات الجيش والأمن الوطنية الصومالية هجوماً استهدف عناصر الحركة الإرهابية في منطقة «عيل هريري» بمحافظة «هيران» وسط البلاد، وقتلوا نحو 40 مسلحاً، بينهم قياديان بارزان.
وحقق الجيش الصومالي في الآونة الأخيرة انتصارات ميدانية ملموسة في الحرب التي يخوضها منذ أكثر من عقد من الزمن، ضد عناصر حركة «الشباب» الإرهابية، وأكمل مؤخراً سيطرتَه على محافظة «شبيلي الوسطى» الاستراتيجية.

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