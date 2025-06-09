ترامب يؤيد اعتقال حاكم كاليفورنيا

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، إنه سيدعم اعتقال حاكم ولاية كاليفورنيا الديمقراطي جافين نيوسوم لاحتمال عرقلته إجراءات إنفاذ قوانين الهجرة وسط احتجاجات في الولاية دفعت الرئيس إلى نشر الحرس الوطني.

وهدد توم هومان مستشار ترامب لشؤون الحدود، يوم السبت، باعتقال أي شخص يعرقل جهود إنفاذ قوانين الهجرة في الولاية، ومنهم نيوسوم وكارين باس رئيسة بلدية لوس أنجليس.

الشرطة تتصدى للاحتجاجات في لوس أنجليس

وانتقد الاثنان بشدة نشر الرئيس، المنتمي للحزب الجمهوري، قوات الحرس الوطني في لوس أنجليس.

وقال ترامب، لدى عودته إلى البيت الأبيض "لو كنت مكان توم لفعلت ذلك. أعتقد أنه أمر رائع. جافين يحب الدعاية لكنني أعتقد أنه سيكون أمرا رائعا".

ورد نيوسوم قائلا إنه يأمل ألا يرى يوما يدعو فيه رئيس إلى اعتقال حاكم في منصبه في الولايات المتحدة.

وأضاف في منشور على موقع إكس "لا يهمني إن كنت ديمقراطيا أم جمهوريا فهذا حد لا يمكننا تجاوزه كأمة".