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الأمم المتحدة تدعو إلى التهدئة في احتجاجات لوس أنجلوس

الأمم المتحدة تدعو إلى التهدئة في احتجاجات لوس أنجلوس
9 يونيو 2025 23:27

دعت الأمم المتحدة، اليوم الاثنين، جميع الأطراف ذات الصلة بأعمال الشغب في مدينة لوس أنجلوس الأميركية إلى خفض التصعيد، بعد المواجهات التي نشبت بين محتجين ومسؤولي الهجرة بشأن احتجاز المهاجرين الذين لا يحملون وثائق قانونية. 
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق: «لا نريد مزيدا من عسكرة هذا الوضع»، جاء ذلك ردا على سؤال من إحدى وكالات الأنباء العالمية.
وأضاف فرحان حق: «نشجع جميع الأطراف على المستوى المحلي ومستوى الولاية والمستوى الفيدرالي على العمل من أجل تحقيق ذلك». 
وأكد المتحدث: «نأمل بالتأكيد أن تقوم جميع الأطراف على الأرض بخفض تصعيد الموقف». 

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ترامب يأمر بنشر ألفي عنصر إضافي من الحرس الوطني بلوس أنجلوس


وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أصدر أوامره بنشر قوات الحرس الوطني في مدينة لوس أنجلوس رغم معارضة حاكم الولاية جافين نيوسوم. 
وطالب حاكم كاليفورنيا رسميا إدارة الرئيس ترامب بإلغاء أمر نشر قوات الحرس الوطني في لوس أنجلوس. 
وبدأت قوات الحرس الوطني في الوصول إلى المدينة، أمس الأحد، وسط احتجاجات مستمرة ضد المداهمات المتعلقة بالهجرة. 
وذكر البيت الأبيض أن ترامب وقع مذكرة يوم السبت بنشر ألفي جندي من الحرس الوطني «لمواجهة الفوضى التي سمح لها بالتفشي».

المصدر: وكالات
الولايات المتحدة
احتجاجات
المهاجرين
أميركا
دونالد ترامب
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لوس أنجلوس
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