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التحقيق مع مقربين من رئيس البرازيل السابق في محاولة انقلاب

محاكمة مقربين من رئيس البرازيل السابق في محاولة انقلاب
10 يونيو 2025 00:23

بدأت المحكمة العليا في البرازيل، الاثنين، استجواب مجموعة من ثمانية متهمين مقربين من الرئيس السابق جايير بولسونارو، وذلك في إطار محاكمات تتعلق بمحاولة انقلاب مزعومة وقعت في عام 2023.
ويتهم ممثلو الادعاء العام المجموعة بالتخطيط للانقلاب على خليفة بولسونارو، الرئيس الحالي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، بعد فترة قصيرة من توليه مهام منصبه.
كان أنصار بولسونارو قد اقتحموا مبنى الكونغرس والمحكمة العليا والقصر الرئاسي في العاصمة برازيليا في 8 يناير 2023.
واستغرق الأمر عدة ساعات حتى تمكنت قوات الأمن من استعادة السيطرة على الحي الحكومي.
وبحسب ممثلي الادعاء، فإن المتهمين لعبوا دورا محوريا في محاولة الإطاحة بالنظام الديمقراطي في البلاد.

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المصدر: د ب أ
جايير بولسونارو
محاكمة
محاولة انقلاب
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