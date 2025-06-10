ترامب يبقي خدمة "ستارلينك" في البيت الأبيض رغم خلافه مع ماسك

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاثنين إنه ليس لديه أي خطط لإيقاف خدمة ستارلينك في البيت الأبيض لكنه قد ينقل سيارة تسلا خارجه، وذلك بعد إعلانه أن علاقته مع الملياردير إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لتسلا وستارلينك، قد انتهت.



وقال ترامب "قد أنقل السيارة تسلا قليلاً، لكنني لا أعتقد أننا سنفعل ذلك مع ستارلينك. إنها خدمة جيدة"، وذلك في إشارة إلى شركة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية التي توفر خدمة النطاق العريض عالي السرعة، وهي وحدة تابعة لشركة سبيس إكس التي يملكها ماسك.



وقال ترامب يوم السبت إنه لا ينوي إصلاح العلاقات مع ماسك لكنه قال أمس الاثنين إنه لن تكون لديه مشكلة إذا اتصل به ماسك.



وقال ترامب "لقد كانت علاقتنا جيدة، وأتمنى له الخير".



ورد ماسك برمز تعبيري على شكل قلب على مقطع فيديو على موقع إكس يظهر تصريحات ترامب.





