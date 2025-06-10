تعليق مؤقت للرحلات الجوية في موسكو وأنحاء روسيا بعد هجمات

قال مسؤولون روس اليوم الثلاثاء إن أوكرانيا شنت هجمات بطائرات مسيرة الليلة الماضية، مما أدى لتعليق مؤقت للرحلات الجوية في جميع المطارات التي تخدم موسكو وسان بطرسبرج، ثاني أكبر مدينة في البلاد،من دون أن تسجل أي أضرار.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية، على منصة إكس أن وحدات الدفاع الجوي أسقطت أكثر من مئة طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية.

وأشارت الوزارة إلى أن نحو نصف الطائرات المسيرة تم إسقاطها فوق منطقة بريانسك التي تقع على الحدود مع أوكرانيا. كما أسقطت وحدات الدفاع الجوي ثلاث طائرات فوق منطقة موسكو واثنتين فوق منطقة لينينجراد، التي تُعتبر سان بطرسبرج عاصمتها الإقليمية.

وقالت وكالة النقل الجوي الاتحادية الروسية (روسافياتسيا) على تيليجرام إنها علقت مؤقتا الرحلات الجوية في جميع المطارات الرئيسية الأربعة التي تخدم موسكو ومطار بولكوفو في سان بطرسبرج، بالإضافة إلى مطارات تسع مدن أخرى لضمان سلامة الجميع.

واستؤنفت الرحلات في موسكو وبعض المدن الأخرى صباح اليوم الثلاثاء لكن القيود لا تزال سارية في سان بطرسبرج حتى الساعة 0430 بتوقيت جرينتش.



