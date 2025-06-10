قتلى بإطلاق نار داخل مدرسة في النمسا

لقي عدة طلاب حتفهم وأصيب آخرون، بعضهم يعاني من جروح خطيرة، إثر إطلاق طالب في مدرسة بالمرحلة الثانوية في مدينة "غراتس" النمساوية، عاصمة ولاية "شتايرمارك"، النار بشكل عشوائي داخل مدرسته.

وأعلن بيان لوزارة الداخلية إطلاق عملية أمنية واسعة النطاق بمشاركة قوة مكافحة الشغب بالتعاون مع وحدات القوات الخاصة "كوبرا" والمروحيات.

وذكرت الشرطة أنها أنهت إخلاء المدرسة، مؤكدة مقتل وإصابة عدد غير محدد من الأشخاص، وأرجعت سبب عدم تحديد عدد الضحايا إلى استمرار العملية الأمنية.

وتشير المعلومات الأولية المتداولة بأن عدة أشخاص لقوا حتفهم إثر إطلاق نار كثيف حدث داخل مدرسة بمدينة "غراتس"، وتتحدث تقارير وسائل الإعلام عن مقتل ما يصل إلى خمسة أشخاص.

وأكدت الشرطة استقرار الوضع موضحة أن الجاني أطلق النار على نفسه وانتحر داخل دورة المياه بالمدرسة بعد وصول قوات الشرطة.