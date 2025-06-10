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ارتفاع ضحايا إطلاق النار بمدرسة في النمسا

مسعفون بجوار سيارة إسعاف بالقرب من موقع الحادثة في النمسا
10 يونيو 2025 16:03

ارتفعت حصيلة ضحايا حادث إطلاق النار العشوائي في مدرسة بمدينة "غراتس" عاصمة ولاية "شتايرمارك" النمساوية، إلى عشرة قتلى بمن فيهم الجاني، فيما أصيب ثلاثون آخرون من الطلاب والمعلمين، أربعة منهم إصاباتهم خطيرة، ما يرجح ارتفاع حصيلة القتلى.

وأظهرت المعلومات المحدثة، أن طالبا سابقا في المدرسة الثانوية، يبلغ من العمر 22 عاماً، اقتحم فصلين دراسيين بمدرسته السابقة، أحدهما كان فصله الدراسي، وأطلق النار بشكل عشوائي على الطلاب من سلاحين ناريين مرخصين، أحدهما مسدس والآخر بندقية صيد، ما أدى إلى مقتل 9 أشخاص وإصابة 30 آخرين بينهم طلاب ومعلمون، وفقاً لبيان الشرطة.

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وعبر ألكسندر فان ديربلن، رئيس جمهورية النمسا، عن "شعوره بالصدمة إزاء الحادث المرعب"، وقال إن "ما حدث اليوم يصعب وصفه بالكلمات ويصيب بلدنا في صميم القلب".

المصدر: وكالات
مدرسة
إطلاق نار
النمسا
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