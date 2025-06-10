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حادثة طعن بمدرسة في فرنسا والشرطة تستجوب مشتبهاً

رجال الدرك الفرنسيون أمام إحدى مدارس نوجان في شمال شرق فرنسا
10 يونيو 2025 16:43

تستجوب الشرطة الفرنسية طالبا يبلغ من العمر 14 عاما للاشتباه بقتله موظفة بإحدى مدارس نوجان في شمال شرق فرنسا طعنا بالسكين اليوم الثلاثاء في أثناء فحصها لحقائب الطلبة أمام باب المدرسة.
وأعلنت سلطات منطقة هوت مارن أن قوات الدرك في نوجان تحتجز صبيا لاستجوابه في هذه الواقعة.
وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على منصة إكس "بينما كانت تراقب أطفالنا في نوجان، فقدت موظفة بالمدرسة حياتها؛ راحت ضحية موجة عنف لا معنى لها".
وأضاف "الأمة في حالة حداد، والحكومة متأهبة لمواجهة الجريمة".
وقال دينيس ديفالوا مسؤول الادعاء في منطقة شومون التابعة لهوت مارن إن المشتبه به طعن موظفة المدرسة بالسكين عدة مرات.
وقال رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو على إكس "صار تهديد الأسلحة البيضاء (في يد) أطفالنا أمرا خطيرا... يجب علينا اعتبار هذه الآفة المنتشرة عدوا لنا".

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المصدر: وكالات
حادثة طعن
فرنسا
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