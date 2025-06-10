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النمسا: حداد وطني 3 أيام عقب حادثة مدينة غراتس

النمسا: حداد وطني 3 أيام عقب حادثة مدينة غراتس
10 يونيو 2025 18:56


أعلنت النمسا، الحداد الوطني لمدة ثلاثة أيام عقب حادث إطلاق النار في مدرسة ثانوية في مدينة غراتس النمساوية، عاصمة ولاية «شتايرمارك».
وقال المتحدث باسم مكتب المستشار النمساوي كريستيان شتوكر، إن القرار سيعلن رسميا بعد ظهر اليوم. وسوف يتم تنكيس الأعلام في المكتب الرئاسي والمستشارية والمباني الرسمية النمساوية الأخرى خلال فترة الحداد. 
وأفادت الشرطة أن 10 أشخاص قتلوا في الهجوم على المدرسة، كما أصيب عدد من الطلاب، بعضهم بجروح خطيرة، وبينت الشرطة أن المشتبه به كان من بين القتلى.
وأظهرت المعلومات المحدثة، أن طالبا سابقا في المدرسة الثانوية، يبلغ من العمر 22 عاماً، اقتحم فصلين دراسيين بمدرسته السابقة، أحدهما كان فصله الدراسي، وأطلق النار بشكل عشوائي على الطلاب من سلاحين ناريين مرخصين، أحدهما مسدس والآخر بندقية صيد، ما أدى إلى مقتل 10 أشخاص وإصابة 30 آخرين بينهم طلاب ومعلمون، وفقاً لبيان الشرطة.

 

 

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