روسيا وأوكرانيا تتبادلان الأسرى



أعلنت روسيا، اليوم الثلاثاء، أنها تبادلت جنودا أسرى مع أوكرانيا في إطار الدفعة الثانية التي ضمت أكثر من ألف أسير حرب، نص عليها اتفاق أبرم خلال مباحثات سلام جرت بين الطرفين خلال الأسبوع الماضي.

وقالت وزارة الدفاع الروسية عبر منصات التواصل الاجتماعي: «بموجب الاتفاقات الروسية الأوكرانية التي حصلت في الثاني من يونيو في اسطنبول، عادت المجموعة الثانية من الجنود الروس».

وأضافت الوزارة: «في المقابل سُلمت مجموعة من أسرى الحرب الأوكرانيين».

من جانبه، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن كييف استعادت، اليوم الثلاثاء، مجموعة جديدة من أسرى الحرب في إطار اتفاق سابق مع روسيا.

وأضاف زيلينسكي عبر منصة «تيليجرام»: «يمثل اليوم المرحلة الأولى من عودة جنودنا الجرحى والمصابين بجروح خطيرة من الأسر الروسي. وجميعهم يحتاجون إلى عناية طبية فورية. هذا عمل إنساني مهم».



