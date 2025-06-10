غزة.. «تقدم ملحوظ» في مفاوضات الأسرى ووقف إطلاق النار

غزة، عواصم (الاتحاد)

أعلنت إسرائيل والولايات المتحدة حدوث «تقدم ملحوظ» بمفاوضات تبادل الأسرى مع حركة حماس ووقف إطلاق النار بقطاع غزة، فيما قتل نحو 80 فلسطينياً وأصيب العشرات جراء استهداف الجيش الإسرائيلي الذي أنذر سكان 4 أحياء في شمال القطاع بالإخلاء الفوري، مواقع توزيع مساعدات.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في فيديو مسجل نشره مكتبه، إن «هناك تقدماً ملحوظاً بمفاوضات تبادل الأسرى ووقف النار في غزة».

وأضاف: «من السابق لأوانه إعطاء أمل، ونعمل بلا كلل الآن وعلى الدوام»، وأردف قائلاً: «آمل أن نتمكن من المضي قدماً».

من جهته قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر: «لقد أُحرز مؤخرًا بعض التقدم، وفي ضوء تجارب الماضي، لا أريد المبالغة في هذا الشأن»، من دون الكشف عن طبيعة هذا التقدم.

وأضاف: «مهتمون بالتوصل إلى اتفاق، يشمل وقف إطلاق النار، نحن ملتزمون بإعادة جميع رهائننا إلى ديارهم، أحياءً وأمواتاً».

من جهتها، قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية «الكابينت» سيجتمع غداً الخميس في ظل التقدم بالمفاوضات، من دون مزيد من التفاصيل.

وفي السياق، نقلت تقارير إخبارية عن مسؤول أميركي كبير قوله، أمس، إن هناك تقدماً في المفاوضات الهادفة إلى التوصل لاتفاق جديد بشأن غزة.

وذكر نقلاً عن مصادر مطلعة، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب اجتمع لعدة ساعات يوم الأحد مع كبار مستشاريه لمناقشة جهود التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة.

وحضر هذه المناقشات ترامب ونائبه جيه دي فانس، ووزير الخارجية ماركو روبيو، ووزير الدفاع بيت هيغسيث، ورئيسة موظفي البيت الأبيض سوزي وايلز، والمبعوث الخاص ستيف ويتكوف، ومدير وكالة المخابرات المركزية جون راتكليف، ومديرة الاستخبارات الوطنية تولسي غابارد، ومسؤولون كبار آخرون.

وأضافت المصادر: «ركزت المحادثة بين ترامب ونتنياهو الليلة الماضية على هاتين المسألتين».

أمنياً، أنذر الجيش الإسرائيلي، أمس، سكان 4 أحياء في شمال قطاع غزة بالإخلاء الفوري.

وقال مصدر عسكري على منصة «إكس» إنه «يوجه إنذاراً إلى كل المتواجدين في شمال قطاع غزة وتحديداً في أحياء الكرامة، وعبد الرحمن، والنهضة ومعسكر جباليا بالإخلاء».

وأضاف: «الجيش الإسرائيلي يعمل بقوة شديدة جداً في مناطق وجودكم».

في هذه الأثناء، أفادت مصادر بمستشفيات غزة بمقتل نحو 80 شخصاً إثر قصف إسرائيلي على مناطق عدة بالقطاع منذ فجر أمس، بينهم 20 قضوا برصاص القوات الإسرائيلية خلال انتظارهم تلقي المساعدات من مركز المساعدات الأميركي قرب محور نتساريم، وذلك بمحيط دوار النابلسي غربي مدينة غزة.

كما أفاد مصدر في مجمع ناصر الطبي بمقتل 8 فلسطينيين في استهداف إسرائيلي قرب مركز مساعدات الشركة الأميركية شمال رفح جنوبي القطاع.