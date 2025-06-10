البنتاجون يدفع بـ«المارينز» لمواجهة الاحتجاجات في لوس أنجلوس

لوس انجلوس (وكالات)

أعلنت القيادة الشمالية للجيش الأميركي أن 700 عنصر من مشاة البحرية «المارينز»، تم نشرهم رسمياً للعمل مع نحو 2100 جندي من الحرس الوطني المنتشرين في لوس أنجلوس، لحماية الممتلكات الفيدرالية والموظفين، في تصعيد جديد من إدارة الرئيس ترامب أمام المسؤولين في ولاية كاليفورنيا.

وتحركت قوات مشاة البحرية، أمس، من قاعدتها في صحراء كاليفورنيا إلى مدينة لوس أنجلوس، التي تشهد تظاهرات وأعمال شغب لليوم الرابع على التوالي، احتجاجاً على مداهمات سلطات الهجرة، وفق ما أوردت وكالة «أسوشيتد برس».

وقال وزير الدفاع بيت هيجسيث على منصة «إكس»، إنه «نظراً لتزايد التهديدات لضباط إنفاذ القانون الفيدراليين والمباني الفيدرالية، يتم نشر ما يقرب من 700 جندي من مشاة البحرية لاستعادة النظام»، مضيفاً عليهم الدفاع عن ضباط إنفاذ القانون الفيدراليين، حتى لو لم يفعل حاكم كاليفورنيا ذلك.

وكان حاكم ولاية كاليفورنيا جافين نيوسوم، انتقد في وقت سابق وزير الدفاع بيت هيجسيث، واصفاً تهديده بنشر قوات المارينز بأنه «سلوك عنيف».

وأوضح قائد شرطة لوس أنجلوس جيم ماكدونيل في بيان أن الشرطة واثقة من قدرتها على التعامل مع التظاهرات واسعة النطاق، مضيفاً أن وصول المارينز من دون تنسيق مع قسم الشرطة سيمثل تحدياً لوجستياً وعملياً كبيراً بالنسبة لنا نحن المكلّفين بحماية هذه المدينة.

في الأثناء، امتدت الاحتجاجات المناهضة لحملات اعتقال المهاجرين في الولايات المتحدة إلى أكثر من 20 مدينة، وذلك قبل أيام من احتجاجات واسعة مقررة السبت المقبل، تحت عنوان «لا ملوك»، إذ امتدت لتشمل سان فرانسيسكو ودالاس وأوستن ونيويورك.

وفي وقت سابق، أمس، صرح الرئيس الأميركي بدعمه اعتقال حاكم كاليفورنيا جافين نيوسوم في حال أقدم على عرقلة عمليات إدارة الهجرة والجمارك الأميركية.

ورداً على تصريحات ترامب، كتب نيوسوم على حسابه في «إكس»: «دعا رئيس الولايات المتحدة للتو إلى اعتقال حاكم ولاية، هذا يوم تمنيت ألا أراه في أميركا، لا يهمني إن كنت ديمقراطياً أم جمهورياً، إنها خطوة لا لبس فيها نحو الاستبداد».

وأعلن نيوسوم مقاضاة ترامب بسبب ما وصفها بـ«الأزمة المُفتعلة»، معتبراً أنه يخلق الخوف والرعب، في انتهاك لدستور الولايات المتحدة.

وفي تطور لافت، رفعت ولاية كاليفورنيا، دعوى قضائية ضد إدارة ترامب، طالبته فيها بوقف ما وصفته بـ«النشر غير القانوني» للقوات في مدينة لوس أنجلوس، واستعادة السيطرة على الحرس الوطني داخل الولاية بواسطة حاكم كاليفورنيا جافين نيوسوم.

من جانبه، استشهد ترامب بنص قانوني يسمح له بتعبئة القوات الفيدرالية في حالة حدوث تمرد أو خطر تمرد، أو عندما يتعذر على الرئيس تنفيذ القوانين الفيدرالية باستخدام القوات النظامية وحدها.