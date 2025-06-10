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وريثة العرش الهولندي تتعرض لكسر بعد حادث فروسية

وريثة العرش الهولندي تتعرض لكسر بعد حادث فروسية
10 يونيو 2025 23:14


أعلن القصر الملكي الهولندي، اليوم الثلاثاء، عن تعرض وريثة عرش المملكة، الأميرة كاثرينا أماليا، لكسر في الذراع إثر سقوطها عن صهوة حصان.
وأوضح البيان الرسمي الصادر عن القصر أن الأميرة نُقلت إلى المستشفى، حيث تخضع حاليًا لعملية جراحية.
وقال البيان: «سنوفر معلومات أكثر ما أن تتضح تداعيات الحادث على مهامها الرسمية».
وتؤدي الأميرة أماليا، وهي الابنة الكبرى للملك فيليم ألكسندر، دورًا متناميًا في المناسبات العامة منذ بلوغها سن الحادية والعشرين. وشهد العام الماضي أول ظهور رسمي لها خلال زيارة دولة.
كما اضطرت الأميرة أماليا، العام الماضي، إلى الانتقال مؤقتًا إلى إسبانيا، إثر تهديدات أمنية جدّية طالت سلامتها الشخصية. وتشير تقارير إلى ورود اسمها في رسائل يُعتقد أنها صادرة عن عصابات للجريمة المنظمة، ما أثار مخاوف من احتمال تعرضها لمحاولة اختطاف.
أقامت الأميرة أماليا حينها لمدة عام في العاصمة الإسبانية مدريد، حيث تابعت دراستها في إطار ترتيبات خاصة نسّقتها العائلة المالكة الإسبانية.
ورغم أن التهديد الأمني لم يُرفع بالكامل، تمكنت الأميرة من العودة إلى هولندا، وهي تقيم حاليًا في العاصمة الهولندية أمستردام.
وكانت الأميرة قد باشرت دراستها الجامعية في أمستردام عام 2022، معربة عن رغبتها في العيش في سكن طلابي أسوة بزملائها. إلا أن الظروف الأمنية أجبرتها سريعًا على مغادرة السكن، لتعود إلى القصر الملكي في لاهاي، الذي يتمتع بإجراءات حماية مشددة.

 

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المصدر: وكالات
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