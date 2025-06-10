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الولايات المتحدة والصين تواصلان مباحثاتهما التجارية لليوم الثاني

الولايات المتحدة والصين تواصلان مباحثاتهما التجارية لليوم الثاني
11 يونيو 2025 00:47


تُستأنف، اليوم الثلاثاء في العاصمة البريطانية لندن، المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين لليوم الثاني على التوالي، وسط مساعٍ لتحقيق انفراج في الخلافات المتعلقة بضوابط التصدير، والتي تُهدد بتقويض الاتفاق الهش القائم بين الجانبين بشأن الرسوم الجمركية.
قال متحدث باسم وزارة الخزانة الأميركية في تصريح صحفي إن المحادثات توقفت مؤقتاً على أن تُستأنف في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت غرينتش.
ولم تُكشف حتى الآن أي تفاصيل بشأن فحوى الاجتماعات، التي استغرقت أكثر من خمس ساعات، وذلك بعد يوم تفاوضي كامل يوم الاثنين الماضي.
قال وزير التجارة الأميركي، هوارد لوتنيك، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، إن المحادثات الجارية مع كبار المسؤولين الاقتصاديين الصينيين تسير بشكل إيجابي، مؤكداً ما عبّر عنه الرئيس الأميركي دونالد ترامب من تفاؤل بشأن مسار المفاوضات.
وأضاف لوتنيك: «استمرت المحادثات طوال يوم أمس، وأتوقع أن تستمر طوال اليوم». 
وتابع قائلاً: «الأمور تسير على ما يرام، ونقضي وقتاً طويلاً معاً».
وقال مسؤول بالبيت الأبيض إن محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين تسير «على نحو جيد».
يأتي ذلك في حين بدأت المحادثات رفيعة المستوى بين الولايات المتحدة والصين في لندن، يوم الاثنين الماضي، لبحث مجموعة من نقاط الخلاف التجاري بين البلدين، في الوقت الذي تترقب فيه الشركات وصناع السياسات في العالم نتائج هذه المحادثات.
ويقود الوفدَ الصيني في المحادثات هي ليفينغ نائبُ رئيس الوزراء، فيما يضم الوفد الأميركي وزيري التجارة هوارد لوتنيك والخزانة سكوت بيسنت وممثل التجارة جيمسون جرير.
يذكر أن الرئيسين الأميركي دونالد ترامب والصيني شي جين بينغ اتفاقاً، في اتصال هاتفي يوم الخميس الماضي، على عقد جولة محادثات في لندن.

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