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واشنطن وبكين تتفقان على "إطار عام" في محادثات لندن

من فعاليات المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين
11 يونيو 2025 08:27

أعلنت الولايات المتحدة والصين فجر الأربعاء أنّ وفديهما التفاوضيين اتّفقا على "إطار عام" في ختام المحادثات التجارية التي أجرياها على مدى يومين في لندن، تاركين مهمة إقراره لزعيمي البلدين. 
وقال المسؤول الصيني عن التجارة الدولية لي تشينغغانغ للصحافيين إنّ "الجانبين توصّلا إلى اتفاق مبدئي على إطار عام وسيرفعان تقريرا بهذا الإطار العام إلى قيادتيهما".
بدوره، قال وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك إنّ "الفكرة هي أن نعود ونتحدث مع الرئيس (دونالد) ترامب، ونتأكد من موافقته. سيعود الصينيون ويتحدثون مع الرئيس شي جين بينغ للتأكد من موافقته".
وأضاف أنّه "إذا تمّ ذلك، فسنطبّق هذا الإطار العام الذي عملنا عليه بجدّ خلال اليومين الماضيين".
كما أعرب الوزير الأميركي عن ثقته في أنّ قضية الصادرات الصينية من المعادن النادرة - التي تعتبرها واشنطن محدودة للغاية - "ستُحّل من خلال تطبيق هذا الإطار العام".
واستأنفت الصين والولايات المتّحدة الثلاثاء في لندن مفاوضاتهما التجارية، وسط تكتّم كبير، بهدف تثبيت الهدنة التجارية التي توصّل إليها البلدان قبل شهر في جنيف.

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المصدر: وكالات
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