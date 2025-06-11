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قيود جديدة في لوس أنجلوس تدخل حيّز التنفيذ

سيارة شرطة تقوم بدوريات في شوارع بوسط مدينة لوس أنجلوس
11 يونيو 2025 09:04

دخل حيّز التنفيذ مساء الثلاثاء في الساعة 20,00 (03,00 ت غ الأربعاء) قرار حظر التجوّل الليلي الذي فرضته رئيسة بلدية لوس أنجلوس كارين باس في وسط المدينة حيث تجري منذ ليال عدّة صدامات بين قوات الأمن ومحتجّين بشأن الهجرة.
وبعيد بدء سريان الحظر كان عشرات المتظاهرين لا يزالون في وسط المدينة، بحسب ما أفاد مراسلو وكلة فرانس برس.
وتأتي هذه الخطوة بعدما شهدت ثاني كبرى مدن الولايات المتّحدة أعمال شغب وصدامات ليلية بين قوات الأمن ومتظاهرين.
وقالت باس للصحافيين "لقد أعلنتُ حالة طوارئ محلية وفرضتُ حظر تجوّل في وسط مدينة لوس أنجلوس لوقف أعمال التخريب والنهب".
و اتّخذ ترامب الإثنين قرارا استثنائيا بنشر 700 عنصر من المارينز.

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