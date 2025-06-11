العالم شهد في 2025 ثاني أدفأ شهر مايو على الإطلاق

أعلنت خدمة "كوبرنيكوس" لتغير المناخ التابعة للاتحاد الأوروبي أن شهر مايو 2025 كان ثاني أدفأ شهر مايو يشهده العالم على الإطلاق، حيث بلغ متوسط درجة الحرارة العالمية 79ر15 درجة مئوية، أي أقل بـ12ر0 درجة فقط من الرقم القياسي المسجل في مايو 2024. وذكرت الخدمة في مقرها بمدينة بون الألمانية أن درجة الحرارة كانت أعلى بمقدار 4ر1 درجة مئوية من المتوسط المقدر لما قبل العصر الصناعي للفترة من عام 1850 حتى عام 1900. وشهدت أجزاء من شمال غرب أوروبا ربيعا جافا بشكل استثنائي خلال أشهر مارس وأبريل ومايو، مع أدنى مستويات لهطول الأمطار ورطوبة التربة منذ عام 1979 على الأقل.

وتنشر خدمة "كوبرنيكوس" لتغير المناخ بانتظام بيانات حول درجات حرارة السطح والغطاء الجليدي البحري وهطول الأمطار. وتستند نتائجها إلى تحليلات حاسوبية لقياسات من الأقمار الاصطناعية والسفن والطائرات ومحطات الأرصاد الجوية في جميع أنحاء العالم. ويعود تاريخ الكثير من البيانات إلى عام 1950، وتصل بعض البيانات إلى سنوات أسبق.