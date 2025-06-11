عمليات توقيف واسعة خلال حظر التجوّل في لوس أنجلوس

لوس أنجلوس (وكالات)

بدأت شرطة لوس أنجلوس توقيف أشخاص وسط المدينة في وقت متأخر من ليلة، أمس، بينما تجمعت الحشود رغم حظر ليلي للتجوّل فُرض بعد خامس يوم من الاحتجاجات على حملة إدارة الرئيس دونالد ترامب الأمنية ضد الهجرة.

ودفعت التظاهرات التي بدأت الجمعة وأعمال عنف منعزلة ترامب إلى القيام بخطوة استثنائية تتمثل بإرسال قوات الجيش، في خطوة عارضها حاكم الولاية.

وعادت أعمال العنف ليلة أمس، لكن بعد ساعة على دخول حظر التجول حيز التنفيذ، لم يبق غير مجموعة صغيرة من المتظاهرين وسط المدينة حيث نفّذت الشرطة عدة عمليات توقيف ودعت المتواجدين إلى المغادرة.

وقالت شرطة لوس أنجلوس على «إكس»، أمس «تواصل عدة مجموعات التجمّع، يتم التعامل مع هذه المجموعات وتُنفّذ عمليات توقيف واسعة».

وأوقفت الشرطة 25 شخصاً بشبهة خرق حظر التجول، بحسب ما أفادت «لوس أنجلوس تايمز» نقلاً عن الشرطة.

ويتوقع أن يرتفع عدد الموقوفين في وقت تتحرك قوات إنفاذ القانون لإبعاد باقي المحتجين عن المنطقة، بحسب الصحيفة.

وستبقى مساحة تمتد على 2.5 كيلومتر مربع ضمن المدينة التي تتجاوز مساحتها 1200 كيلومتر ربع مغلقة من الساعة الثامنة مساء حتى السادسة صباحا أمام الجميع باستثناء سكانها والصحافيين وأجهزة الطوارئ، بحسب رئيسة البلدية.

وتستعد مدن أميركية عدة لجولة جديدة من المظاهرات، اليوم، احتجاجاً على مداهمات مرتبطة بالهجرة بينما يجري الاستعداد أيضاً لمظاهرات مناهضة لترامب في جميع أنحاء الولايات المتحدة يوم السبت المقبل، إذ ستجوب الدبابات والمركبات المدرعة شوارع العاصمة واشنطن في عرض عسكري بمناسبة الذكرى 250 لتأسيس الجيش الأميركي وبالتزامن مع عيد ميلاد الرئيس الذي يتم 79 عاماً.

وقال حاكم ولاية تكساس، الجمهوري جريج أبوت، إنه سينشر الحرس الوطني قبل الاحتجاجات المزمعة، فيما اندلعت مظاهرات بالفعل هذا الأسبوع في تكساس ونيويورك وأتلانتا وشيكاجو وغيرها من المدن.

وأثار قرار ترامب إرسال قوات الحرس الوطني ومشاة البحرية إلى لوس أنجلوس جدلاً واسعاً في الولايات المتحدة بخصوص استخدام الجيش على الأراضي الأميركية، ووضع الرئيس الجمهوري في مواجهة حاكم ولاية كاليفورنيا الديمقراطي جافين نيوسوم.

وقال ترامب: إن نشر القوات حال من دون خروج أعمال العنف عن السيطرة، وهو ادعاء وصفه نيوسوم ومسؤولون محليون آخرون بأنه مخالف للحقيقة.

وقال نيوسوم في كلمة أمس الأول: «استغلال الرئيس السلطة على هذا النحو أشعل فتيل وضع قابل للاشتعال، مما عرض شعبنا وضباطنا وحرسنا الوطني للخطر، وهنا بدأت دوامة التدهور»، مضيفاً «الديمقراطية تتعرض للهجوم».