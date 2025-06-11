مصر: ملتزمون بإنهاء الحرب والكارثة الإنسانية في غزة

حسن الورفلي (القاهرة)

جدد وزير الخارجية والهجرة المصري، بدر عبد العاطي، أمس، التزام بلاده الراسخ بإنهاء الحرب والكارثة الإنسانية في قطاع غزة وضمان وقف إطلاق نار دائم وتسهيل نفاذ المساعدات الإنسانية من دون عوائق.

وذكرت وزارة الخارجية المصرية في بيان أن عبد العاطي شارك أمس، في الجلسة الافتتاحية لـ«منتدى أوسلو» الذي يركز في نسخته لعام 2025 على جهود الوساطة خلال النزاعات الدولية كما شارك في جلسة حوارية بعنوان «مستقبل مختلف للشرق الأوسط» حيث تناولت سبل إنهاء العدوان الإسرائيلي على غزة وتحقيق التهدئة والاستقرار في المنطقة.

وأدان عبد العاطي بحسب البيان «ما يتعرض له قطاع غزة من دمار واسع النطاق في مسعى متعمد لتقييد خيارات سكانه وتهجيرهم وتوسيع احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية»، مشدداً على أن عرقلة إسرائيل للمساعدات الإنسانية إلى غزة تعد انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني.

وتطرق للأوضاع في الضفة الغربية والقدس الشرقية، حيث أشار إلى ما يواجهه الفلسطينيون من بيئة معادية بسبب سياسات وممارسات الجيش الإسرائيلي التقييدية والتمييزية والتي زادت منذ أكتوبر 2023 مثل التوغلات العسكرية وهدم المنازل والإخلاء والأنشطة الاستيطانية وعنف المستوطنين.

واستعرض وزير الخارجية المصري جهود بلاده لوقف إراقة الدماء في قطاع غزة، حيث قامت بمساعٍ جادة للتوصل إلى وقف إطلاق النار فضلاً عن وصول المساعدات الإنسانية بسرعة ومن دون عوائق.