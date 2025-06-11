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ألمانيا ترحب بالاتفاق التجاري بين الصين وأميركا

ألمانيا ترحب بالاتفاق التجاري بين الصين وأميركا
11 يونيو 2025 21:52

 قال المستشار الألماني فريدريش ميرتس اليوم الأربعاء إن ألمانيا ترحب بالاتفاق بين الصين والولايات المتحدة فيما يتعلق بتخفيف القيود المفروضة على تصدير المعادن النادرة، وتأمل في أن تفضي المفاوضات بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى حل مماثل.
وأضاف ميرتس في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيسة الوزراء الدنمركية مته فريدريكسن في برلين «أرحب بذلك (الاتفاق). هذا ليس على حساب أوروبا، بل هو صراع آخر تم حله».
وقال مسؤولون أميركيون وصينيون إنهم اتفقوا على إطار عمل لإعادة الهدنة التجارية بين بلديهما إلى مسارها الصحيح وإزالة القيود التي تفرضها الصين على صادراتها من المعادن النادرة، في حين لم يقدموا مؤشرات تذكر على التوصل إلى حل دائم للخلافات التجارية القائمة منذ فترة طويلة.

 

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المصدر: رويترز
فريدريش ميرتس
ألمانيا
أميركا
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