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استمرار حرائق الغابات في كندا

استمرار حرائق الغابات في كندا
12 يونيو 2025 13:43

واصلت حرائق الغابات في كندا تمددها، مهدّدةً مدنًا تقع قرب فانكوفر في الغرب، فيما حذّرت السلطات الكندية السكّان من خطر تفاقم الوضع خلال الصيف.

وأعلنت السلطات المحليّة الكندية حالة الطوارئ، مناشدة سكّان بعض المناطق الاستعداد لإخلاء منازلهم "في أسرع وقت".

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حرائق الغابات في كندا تواصل تمددها والسلطات تدعو إلى الحذر

والتهمت ألسنة النيران حتى اليوم 3.5 مليون هكتار، كما يلفّ دخان كثيف الغابة المحيطة ببلدة سكواميش.

واتسع نطاق هذا الحريق الخارج عن السيطرة بسرعة في الساعات القليلة الماضية، وأتى حتى الآن على 20 هكتارًا، مهدّدًا بلدة سكواميش التي يبلغ عدد سكّانها 25 ألف نسمة.

المصدر: وام
كندا
حرائق الغابات
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