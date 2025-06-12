تحطم طائرة تابعة للخطوط الهندية في "مطار أحمد أباد" وعلى متنها 242 شخصاً

أعلنت شركة إير انديا ووسائل إعلام محلية أن طائرة تابعة للشركة وعلى متنها 244 شخصاً تحطمت اليوم الخميس في مدينة أحمد آباد بشمال غرب الهند.

وأظهرت الصور عبر القنوات التلفزيونية المحلية تصاعد الدخان من موقع الحادث بالقرب من المطار في أحمد آباد.



وقال فايز أحمد كيدواي المدير العام لهيئة الطيران المدني لوكالة أسوشيتد برس (أب) إن الرحلة ايه أي 171 للطائرة من طراز بوينج 787 تحطمت في منطقة سكنية يطلق عليها ميجاني ناجار بعد خمس دقائق من إقلاعها الساعة الواحدة و ثمانية وثلاثين دقيقة بالتوقيت المحلي. وكانت الطائرة في طريقها إلى مطار جاتويك في لندن.

وأضاف كيدواي أن الطائرة كانت تقل 232 راكباً و طاقماً مؤلفاً من 12 شخصاً، موضحاً أنه تم تفعيل فرق الطوارئ في المطار.