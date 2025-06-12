الجمعة 13 يونيو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

تهديد بوجود قنبلة بجامعة في فيينا

تهديد بوجود قنبلة بجامعة في فيينا
12 يونيو 2025 22:39

 تم إرسال أعداد كبيرة من عناصر شرطة فييينا اليوم الخميس بسبب تهديد بوجود قنبلة في بهو مبنى الجامعة التقنية في العاصمة النمساوية، فيينا، بعد أيام من إطلاق نار دموي في مدرسة هز البلاد.
وقالت متحدثة باسم الشرطة إن رجلا لم تتبين هويته فتح باب بهو المبنى وقذف بطرد بداخله وقال: "سينفجر قريبا".
وأخطر حرس الجامعة الشرطة.
وأضافت المتحدثة أن الحرس يعملون على إخلاء المبنى وتم فرض سياج أمني حول المنطقة. وذكرت المتحدثة أن من المقرر أن يفحص خبراء المفرقعات الطرد بمجرد انتقال الطلاب إلى مكان آمن.
ويعتقد أن هناك مئات الأشخاص في المبنى حيث يخوض الطلاب اختبارات حاليا.
يشار إلى أن عشرة أشخاص لقوا حتفهم جراء قيام شخص نمساوي بإطلاق نار بمدرسة في مدينة جراتس، ثاني أكبر مدن النمسا، أول أمس الثلاثاء، وكان المنفذ من بين القتلى.
وأعلنت السلطات النمساوية الحداد لثلاثة أيام. 

أخبار ذات صلة
بابا الفاتيكان يصلي من أجل ضحايا هجوم النمسا
العثور على وثائق سرية وخرائط في منزل منفذ هجوم النمسا
المصدر: د ب أ
قنبلة
فيينا
النمسا
آخر الأخبار
فلاي دبي تعلن تعليق الرحلات إلى عمّان وبيروت ودمشق وإيران وإسرائيل
علوم الدار
فلاي دبي تعلن تعليق الرحلات إلى عمّان وبيروت ودمشق وإيران وإسرائيل
اليوم 08:23
«الشارقة الرياضي» يكرّم البطل عبدالله الحمادي
الرياضة
«الشارقة الرياضي» يكرّم البطل عبدالله الحمادي
اليوم 15:00
شرطة أبوظبي تبث فيديو لحادث حقيقي بسبب تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء
علوم الدار
شرطة أبوظبي تبث فيديو لحادث حقيقي بسبب تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء
اليوم 14:54
ميرانديس يقترب من «معجزة الليجا» بـ 17 لاعباً مجانياً!
الرياضة
ميرانديس يقترب من «معجزة الليجا» بـ 17 لاعباً مجانياً!
اليوم 14:45
50 دولة في جائزة أبوظبي الكبرى للجرابلينج
الرياضة
50 دولة في جائزة أبوظبي الكبرى للجرابلينج
اليوم 14:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©