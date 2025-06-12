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مصر تدعو إلى توسيع الاعتراف بالدولة الفلسطينية

علم فلسطيني يرفرف على مبنى مدمر في رفح (أرشيفية)
13 يونيو 2025 01:06

القاهرة (الاتحاد)

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أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس، أهمية توسيع الاعتراف بالدولة الفلسطينية بما يتفق مع حل الدولتين.
وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية، السفير محمد الشناوي، إن السيسي، أجرى اتصالاً هاتفياً بالمستشار الألماني  فريدريش ميرتس، وناقش معه قضايا التعاون الثنائي والأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة.
وأوضح المتحدث أن السيسي استعرض جهود وقف إطلاق النار في غزة، مؤكداً أهمية ضغط المجتمع الدولي تجاه الوقف الفوري للعمليات العسكرية بالقطاع وإنفاذ المساعدات الإنسانية، فضلاً عن الرفض التام لمخططات تهجير الفلسطينيين خارج أرضهم.
وأضاف أن «الاتصال تناول التطورات في سوريا ولبنان وليبيا والصومال، وسبل استعادة الاستقرار بالشرق الأوسط»، مشيراً إلى تأكيد المستشار الألماني حرص بلاده على استمرار التنسيق والتشاور مع مصر بهدف استعادة الهدوء والسلم الإقليميين.

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