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مستوطنون يهاجمون منازل فلسطينية قرب نابلس

محل تجاري أحرقه المستوطنون في جنوب نابلس (أرشيفية)
13 يونيو 2025 01:07

رام الله (الاتحاد)

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هاجم مستوطنون إسرائيليون، أمس، منازل وممتلكات فلسطينية في بلدة «بيتا» جنوبي مدينة نابلس في شمالي الضفة الغربية المحتلة.
وقال شهود عيان، إن مجموعة من المستوطنين هاجموا ممتلكات فلسطينية على أطراف بلدة «بيتا» جنوبي نابلس.
وبينوا أن المستوطنين وبحماية من الجيش الإسرائيلي رشقوا مركبات فلسطينية بالحجارة مما أدى لتحطيم نوافذها، واعتدوا على السكان بالضرب.
وذكر الشهود، أن مواجهات اندلعت بين فلسطينيين ومستوطنين أطلق خلالها المستوطنون الرصاص الحي.
ووفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، نفذ المستوطنون خلال مايو الماضي، 415 اعتداء ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم، تراوحت بين هجمات مسلحة على قرى فلسطينية وبين فرض وقائع على الأرض وتخريب وتجريف أراض واقتلاع أشجار والاستيلاء على ممتلكات وإغلاقات وحواجز تقطع أواصر الجغرافيا الفلسطينية.

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