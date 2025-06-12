انقطاع كامل لخدمات الإنترنت والاتصالات الثابتة في غزة

غزة (الاتحاد)

أعلنت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات الفلسطينية، أمس، انقطاع كل خدمات الإنترنت والاتصالات الثابتة في قطاع غزة، بعد استهداف المسار الرئيس الأخير لـ«الفايبر».

وأشارت الهيئة في بيان صحافي، إلى «تصاعد العزلة الرقمية في قطاع غزة نتيجة استهداف ممنهج للبنية التحتية للاتصالات، بالرغم من كل المحاولات العديدة السابقة منذ فترة طويلة لإصلاح العديد من المسارات المقطوعة والبديلة».

وأكدت انضمام محافظات وسط قطاع غزة وجنوبه، إلى حالة العزلة التي تعانيها مدينة غزة وشمال القطاع لليوم الثاني على التوالي، نتيجة استمرار استهداف شبكات الاتصالات والمسارات الرئيسة الحيوية.

ولفتت الهيئة إلى أن هذا التصعيد ضد البنية التحتية للاتصالات، يهدد بفصل قطاع غزة بالكامل عن العالم الخارجي، ويمنع السكان من الوصول إلى خدمات أساسية تمثل خدمات حيوية، في ظل الظروف الراهنة، بما في ذلك الخدمات الإغاثية، والصحية، والإعلامية، والتعليمية.