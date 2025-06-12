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مقتل شخص واعتقال 7 في توغل إسرائيلي بريف دمشق

سيارات عسكرية إسرائيلية جنوب سوريا (أرشيفية)
13 يونيو 2025 01:06

دمشق (الاتحاد)

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أفادت مصادر محلية سورية، بمقتل شخص بنيران قوة إسرائيلية توغلت فجر أمس، في بلدة بيت جن بريف دمشق الغربي.
وقالت المصادر إن «شاباً قُتل على يد الجيش الإسرائيلي في بلدة بيت جن بريف دمشق الغربي، إثر إطلاق نار مباشر عليه من قوة لجيش الاحتلال توغلت فجراً في قرى جبل الشيخ المحاذية للجولان المحتل».
وأضافت المصادر أن «الجيش الإسرائيلي اعتقل 7 شبان خلال حملة مداهمات واعتقالات في بيت جن أيضاً».
وأشارت وسائل إعلام سورية إلى أن «القوات الإسرائيلية توغلت فجر الخميس في بلدة بيت جن، التي تبعد أقل من 20 كيلومتراً عن محافظة القنيطرة، وقرابة 50 كيلومتراً عن دمشق».
ولفتت إلى أن «القوة الإسرائيلية تقدر بـ100 عنصر و 10 دبابات وعربات عسكرية، طوقت بلدة بيت جن، ونادوا عبر مكبرات الصوت بأسماء الأشخاص الذين تم اعتقالهم، وعلت الأصوات بين الجيش الإسرائيلي والمدنيين، ثم أطلق النار مباشرة على الشاب الذي قُتل على الفور».
وندّدت سوريا بعملية التوغل الإسرائيلية، معتبرة ذلك «انتهاكاً صارخاً لسيادة البلاد».

التوغل الإسرائيلي
سوريا
دمشق
إسرائيل
الجيش الإسرائيلي
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