التطورات بين إسرائيل وإيران.. ماذا يحدث؟

أعلنت إسرائيل عن قصف إيران في عملية "الأسد الصاعد"، الجمعة، واستهداف منشآت نووية ومصانع صواريخ باليستية وقادة عسكريين.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية وشهود بوقوع انفجارات، بما في ذلك في منشأة نطنز الرئيسية لتخصيب اليورانيوم.

كما أعلنت إسرائيل حالة الطوارئ تحسباً لضربات صاروخية وطائرات مسيرة تطلقها إيران، فيما قفزت أسعار النفط الخام تأثراً بالتطورات.

وأعلن التلفزيون الإيراني مقتل حسين سلامي قائد الحرس الثوري وتعرض مقر الحرس في طهران للقصف.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في رسالة مصورة: "نمر بلحظة حاسمة في تاريخ إسرائيل".

بينما وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو قال إن إسرائيل تصرفت بشكل منفرد لاعتقادها أن العملية كانت ضرورية للدفاع عن النفس.





كيف تأثرت حركة الطيران بعد الهجوم الإسرائيلي على إيران؟



"تايم-لابس" يوضح تأثير الهجوم الإسرائيلي على إيران على حركة الملاحة الجوية في المنطقة، حيث أعلنت إسرائيل وإيران والعراق إغلاق مجالاتها الجوية. كما أعلنت عدد من شركات وخطوط الطيران تعديل جداول ومسارات رحلاتها فوق المنطقة… pic.twitter.com/eAtgg9vIyx — مركز الاتحاد للأخبار (@aletihadae)

June 13, 2025







