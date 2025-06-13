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التطورات بين إسرائيل وإيران.. ماذا يحدث؟

التطورات بين إسرائيل وإيران.. ماذا يحدث؟
13 يونيو 2025 08:38

أعلنت إسرائيل عن قصف إيران في عملية "الأسد الصاعد"، الجمعة، واستهداف منشآت نووية ومصانع صواريخ باليستية وقادة عسكريين.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية وشهود بوقوع انفجارات، بما في ذلك في منشأة نطنز الرئيسية لتخصيب اليورانيوم.

كما أعلنت إسرائيل حالة الطوارئ تحسباً لضربات صاروخية وطائرات مسيرة تطلقها إيران، فيما قفزت أسعار النفط الخام تأثراً بالتطورات.

وأعلن التلفزيون الإيراني مقتل حسين سلامي قائد الحرس الثوري وتعرض مقر الحرس في طهران للقصف.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في رسالة مصورة: "نمر بلحظة حاسمة في تاريخ إسرائيل".

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بينما وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو قال إن إسرائيل تصرفت بشكل منفرد لاعتقادها أن العملية كانت ضرورية للدفاع عن النفس.

 

المصدر: وكالات
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