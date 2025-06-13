السبت 14 يونيو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

إغلاق الأجواء العراقية أمام حركة الطيران مؤقتاً

إغلاق الأجواء العراقية أمام حركة الطيران مؤقتاً
13 يونيو 2025 12:55

أعلنت وزارة النقل العراقية فجر اليوم الجمعة عن إيقاف حركة الطيران بشكل تام في جميع المطارات العراقية وإغلاق الأجواء العراقية بشكل مؤقت، حفاظاً على سلامة المسافرين.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية عن بيان لوزارة النقل أنه "بسبب التوترات الإقليمية تم إيقاف الملاحة الجوية العراقية وإغلاق الأجواء العراقية إلى إشعار آخر، من أجل الحفاظ على سلامة الطيران المدني في الأجواء العراقية".

أخبار ذات صلة
انتهاء مهام «يونامي» في العراق بنهاية 2025
الأردن يُتوج النهضة الكروية بالتأهل التاريخي إلى «مونديال 2026»

وأضاف البيان أن "الشركة العامة لخدمات الملاحة الجوية باشرت إخلاء الأجواء العراقية من الطائرات القادمة والمغادرة والعابرة بشكل تدريجي، من أجل المحافظة على سلامة المسافرين الوافدين إلى مطارات العراق، وكذلك الطائرات التي تعبر أجواءنا".

المصدر: وكالات
حركة الطيران
العراق
آخر الأخبار
«الاتحاد للطيران» تجري تعديلات على بعض رحلاتها بالمنطقة
علوم الدار
«الاتحاد للطيران» تجري تعديلات على بعض رحلاتها بالمنطقة
اليوم 00:14
الدفاع المدني في دبي يتعامل مع حريق في أحد المباني بالمارينا
علوم الدار
الدفاع المدني في دبي يتعامل مع حريق في أحد المباني بالمارينا
اليوم 02:28
موقع تعرض لقصف إسرائيلي في طهران (أ ف ب)
الأخبار العالمية
إسرائيل تغلق سفاراتها حول العالم
اليوم 01:09
دمار واسع بالمباني السكنية في قطاع غزة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الصين: الصراع في غزة بقعة سوداء في الحضارة البشرية
اليوم 01:09
أطفال ينتظرون للحصول على طعام في مركز إيواء مؤقت بمنطقة النصيرات (أ ف ب)
الأخبار العالمية
عشرات الضحايا بقصف إسرائيلي على منتظري المساعدات في غزة
اليوم 01:09
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©