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الجيش الأردني يعلن اعتراض عدد من الصواريخ والطائرات المسيرة التي دخلت المجال الجوي الأردني

الجيش الأردني يعلن اعتراض عدد من الصواريخ والطائرات المسيرة التي دخلت المجال الجوي الأردني
13 يونيو 2025 10:58

صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية -الجيش العربي أن طائرات سلاح الجو الملكي وأنظمة الدفاع الجوي اعترضتا صباح اليوم عدداً من الصواريخ والطائرات المسيرة التي دخلت المجال الجوي الأردني، وذلك وفقاً لوكالة بترا الأردنية.

وبين المصدر أن طائرات سلاح الجو الملكي تعمل وفق درجة عالية من الجاهزية لحماية سماء المملكة الأردنية الهاشمية والحفاظ على أمن وسلامة الوطن والمواطنين.

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وأضاف أن عملية الاعتراض جاءت استجابة لتقديرات عسكرية بحتمية سقوط صواريخ وطائرات مسيرة في الأراضي الأردنية ومنها مناطق مأهولة بالسكان ما قد يتسبب بخسائر.

وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية تعمل على مدار الساعة لحماية حدود الوطن براً وبحراً وجواً، ولن تسمح بانتهاك المجال الجوي الأردني تحت أي ظرف، مهيباً بالمواطنين عدم تناقل الشائعات والروايات التي من شأنها إثارة حالة من الهلع والفوضى وضرورة تلقي المعلومات من مصادرها الرسمية.

المصدر: وكالات
المملكة الأردنية الهاشمية
الأردن
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