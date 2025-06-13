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ترامب لإيران: افعلوها قبل فوات الأوان

ترامب لإيران: افعلوها قبل فوات الأوان
13 يونيو 2025 14:27

وجّه الرئيس الأميركي دونالد ترامب عبر حسابه على «تروث سوشيال» تحذيراً شديداً لإيران، قائلاً: إنه منحها «فرصة تلو الأخرى» للتوصل إلى اتفاق، لكنها «فشلت في كل مرة رغم اقترابها».

وقال ترامب: «أخبرتهم أن البديل سيكون أسوأ مما يعرفونه أو يتوقعونه، وأن الولايات المتحدة تصنع أقوى وأفتك الأسلحة في العالم، وبفارق كبير... وأن إسرائيل تمتلك الكثير منها، والمزيد في الطريق – وهم يعرفون كيف يستخدمونها».

وأضاف: «بعض المتشددين في إيران تحدثوا بشجاعة، لكنهم لم يكونوا يعلمون ما سيحدث.. وهم الآن موتى، وما هو قادم سيكون أسوأ بكثير».

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وأكد أن «الدمار الكبير وقع بالفعل»، لكن لا يزال هناك وقت لإنهاء هذه «المجزرة»، محذراً من أن الهجمات القادمة «أكثر شراسة ومخطط لها مسبقاً».

واختتم ترامب بالقول: «على إيران أن تبرم الاتفاق قبل ألا يبقى شيء من إمبراطوريتها السابقة.. لا مزيد من الموت والدمار. فقط افعلوها، قبل فوات الأوان. بارككم الله جميعاً».

المصدر: وكالات
إيران
دونالد ترامب
الولايات المتحدة الأميركية
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