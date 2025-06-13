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الأمم المتحدة تدين أي تصعيد عسكري في الشرق الأوسط

الأمم المتحدة تدين أي تصعيد عسكري في الشرق الأوسط
13 يونيو 2025 17:24

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عن إدانته لأي تصعيد عسكري في الشرق الأوسط، مشيراً إلى أنه يشعر بقلق خاص إزاء الهجمات الإسرائيلية على المنشآت النووية في إيران، في وقت تجري فيه محادثات بين إيران والولايات المتحدة بشأن وضع البرنامج النووي الإيراني.
جاء ذلك خلال بيان نسب إلى نائب المتحدث الرسمي باسمه فرحان حق، ذكر خلاله الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بإلتزاماتها بالتصرف وفقاً لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.
وطلب الأمين العام عبر البيان، الجانبين المعنيين، بالتحلي بأقصى درجات ضبط النفس، لتفادي الانجرار نحو صراع أعمق مهما كلف الأمر، ولما سيترتب على ذلك من أعباء باهظة لا طاقة للمنطقة بها.

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المصدر: وام
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