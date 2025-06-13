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الهند تأمر بتحقيق في ملابسات تحطم الطائرة

الهند تأمر بتحقيق في ملابسات تحطم الطائرة
13 يونيو 2025 20:07

 قال مصدر اليوم الجمعة إن تركيز التحقيق في حادث تحطم طائرة (إير إنديا) الذي أودى بحياة أكثر من 240 شخصاً ينصب على المحرك والأجنحة والأجزاء المرتبطة بوظائف الهبوط، في حين أمرت هيئة تنظيم الطيران بإجراء فحوص سلامة على أسطول الشركة بالكامل من طائرات بوينج 787.
وأظهرت لقطات من كاميرات مراقبة طائرة بوينج 787-8 دريملاينر، التي كان على متنها 242 شخصاً وكانت متجهة إلى مطار جاتويك جنوبي لندن، وهي تفقد ارتفاعها فوق منطقة سكنية في مدينة أحمد آباد بغرب الهند بعد لحظات من إقلاعها قبل أن تتحول إلى كرة نار ضخمة عندما اصطدمت بالمباني تحتها.
ونجا راكب واحد فقط، وذكرت وسائل إعلام محلية أن ما يصل إلى 24 شخصاً كانوا على الأرض لاقوا حتفهم أيضاً عندما تحطمت الطائرة فوق نزل جامعي لطلبة الطب خلال فترة الغداء. ولم يتسن لرويترز التحقق بعد من عدد القتلى.

 

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المصدر: رويترز
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