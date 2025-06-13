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حصيلة هجمات إسرائيل على طهران

حصيلة هجمات إسرائيل على طهران
13 يونيو 2025 20:34

لقي 78 شخصاً مصرعهم وأصيب 329 آخرون اليوم جراء الهجوم الإسرائيلي على أهداف في العاصمة الإيرانية طهران. وذكرت وكالة "فارس"الإيرانية للأنباء أن الإحصائيات الدقيقة للقتلى والجرحى سيتم الإعلان عنها عبر الجهات الرسمية.
وتتعرض طهران ومدن إيرانية أخرى منذ فجر اليوم لهجوم إسرائيلي واسع وأعلنت إيران مقتل رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري وقائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي ومجموعة من قادة الحرس والعلماء النوويين والمدنيين إضافة إلى استهداف منشآت نووية حيوية ومناطق سكنية في البلاد.

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