ترامب: الهجوم الإسرائيلي لم يكن مفاجئاً

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه تم إبلاغه هو وفريقه مقدماً بخطط إسرائيل لمهاجمة إيران، وذلك حسبما صرح به لصحيفة وول ستريت جورنال اليوم الجمعة.

وأضاف ترامب لدى سؤاله في مقابلة هاتفية عن نوع الإخطار الذي تلقته الولايات المتحدة قبل الهجوم،: " إخطار؟ لم يكن هناك إخطار. كنا نعلم ما الذي يجري".

وبحسب التقرير، قال ترامب إنه تحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس الخميس، وإنه يعتزم مهاتفته مجدداً اليوم الجمعة.

وقالت وول ستريت إن ترامب وصف الهجوم بأنه: "هجوم ناجح للغاية، على أقل تقدير." كما أعرب ترامب عن تفاؤله بالتأثير الاقتصادي على المدى البعيد ، قائلا إن ذلك سيكون مفيدا في النهاية للاقتصاد لأن إيران لن تمتلك سلاحاً نووياً.