الصين: الصراع في غزة بقعة سوداء في الحضارة البشرية

بكين (وكالات)

أكدت الصين ضرورة إنهاء الصراع والأزمة الإنسانية في قطاع غزة، داعيةً إلى الحفاظ على هيبة القانون الدولي والتنفيذ الجاد لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة للدفع نحو تهدئة الوضع وإيجاد حل شامل عادل ومستدام للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين.

جاء ذلك في تصريح أدلى به المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان في مؤتمر صحفي أمس، تعليقاً على مشروع قرار وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس الأول، على تمريره بأغلبية ساحقة لإنهاء الصراع في القطاع.

ونقل تلفزيون الصين المركزي «سي سي تي في» عن لين جيان قوله إن «عتماد القرار بالأغلبية يعكس الصوت المهيمن على المجتمع الدولي».

وقال مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة فو تسونغ في تصريح أوردته وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا» إن «القرار الجديد يبث إشارة سياسية قوية ويعكس مدى الوحدة والتفاهم بين معظم الدول الأعضاء» واصفاً الصراع في غزة بأنه «صار بقعة سوداء في الحضارة البشرية».

وحث فو تسونغ، إسرائيل على إيقاف جميع عملياتها العسكرية في القطاع على الفور، لافتاً إلى أنه «لا يمكن تحول قتل المدنيين الأبرياء إلى عمل نبيل وعادل مهما تكن حجتها».

وأعرب عن معارضة بكين القاطعة لاستخدام المساعدات الإنسانية كسلاح وحث إسرائيل على رفع الحصار فوراً عن قطاع غزة والاستئناف الشامل لدخول المعونات إليه.