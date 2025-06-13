عشرات الضحايا بقصف إسرائيلي على منتظري المساعدات في غزة

غزة (الاتحاد)

قتل الجيش الإسرائيلي، أمس، 20 فلسطينياً وأصاب العشرات في سلسلة غارات وقصف مدفعي استهدف مناطق متفرقة في قطاع غزة، طالت مدنيين أثناء انتظارهم مساعدات إنسانية.

وفي شمال القطاع، قتل الجيش الإسرائيلي 4 فلسطينيين في قصف استهدف تجمعاً لمدنيين كانوا بانتظار مساعدات عند دوار النابلسي جنوب مدينة غزة، فيما قتل خامس خلال قصف طال تجمعاً مماثلاً قرب المدرسة الأميركية شمال غرب المدينة، وفق مصدر طبي.

كما قتل الجيش فلسطينياً سادساً في قصف قرب الجامع العمري في جباليا البلد شمال القطاع، وفق المصدر ذاته.

وبالتزامن، أفادت مصادر محلية باستهداف المدفعية الإسرائيلية أحياء الزيتون والشجاعية شرقي مدينة غزة، إضافة إلى مخيم جباليا شمالاً، من دون الإعلان عن حصيلة للضحايا في هذه المواقع.

ووسط قطاع غزة، أفاد مصدر طبي بمقتل 9 فلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدفهم أثناء انتظارهم المساعدات شرق منطقة المطاحن بدير البلح.

فيما قتل فلسطيني وأصيب 12 آخرون إثر استهداف إسرائيلي لتجمعات مدنيين قرب نقطة توزيع المساعدات بمحيط «حاجز نتساريم»، وفق المصدر.

كما أفاد المصدر الطبي، بقتل الجيش الإسرائيلي 4 فلسطينيين في قصف تجمع مدنيين قرب دوار مكي في مخيم المغازي.

وفي جنوب قطاع غزة، واصلت القوات الإسرائيلية عدوانها المكثف، حيث أصيب عدد من النازحين جراء قصف استهدف خيمة تؤويهم في منطقة مواصي خان يونس. وذكر مصدر محلي أن مناطق شرق مدينة حمد بخان يونس شهدت إطلاق نار كثيف من الآليات المتوغلة.

وأشار إلى أن عمليات نسف إسرائيلية متزامنة للمباني مع قصف مدفعي مستمرة في محيط مدينتي رفح وخان يونس، طالت المناطق الغربية والشرقية على التوالي.

وفي الوقت ذاته، أطلقت الدبابات الإسرائيلية نيرانها في منطقة السطر الغربي بخان يونس، وسط تحليق مكثف للطائرات واستمرار القصف.

إلى ذلك، نددت الأمم المتحدة، أمس، بعمل مؤسسة «غزة الإنسانية» المدعومة من إسرائيل والولايات المتحدة، معتبرة أن المنظمة التي تقوم بتوزيع مواد غذائية في قطاع غزة في ظروف من الفوضى في غالب الأحيان فشلت في القيام بعمل إنساني.

وقال المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا»، ينس لاركه، خلال مؤتمر صحفي في جنيف: «أعتقد أنه يصح أن نقول إن مؤسسة غزة الإنسانية، من حيث المبادئ الإنسانية، كانت فاشلة. إنهم لا يقومون بما يفترض أن تقوم به عملية إنسانية، وهو توفير المساعدة للناس في مكان وجودهم، بطريقة آمنة».

وتوزيع الغذاء والمواد الأساسية في قطاع غزة، الخاضع لحصار إسرائيلي والمدمر بعد أكثر من عشرين شهراً من الحرب المتواصلة، أصبح أكثر صعوبة وخطورة في الأراضي الفلسطينية التي تهددها المجاعة وفقاً للأمم المتحدة.