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الاتحاد الأوروبي: الحل الدبلوماسي في الشرق الأوسط أصبح أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى

الاتحاد الأوروبي: الحل الدبلوماسي في الشرق الأوسط أصبح أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى
14 يونيو 2025 01:09

بروكسل (الاتحاد)

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دعا الاتحاد الأوروبي إلى تغليب الدبلوماسية والتهدئة الفورية وتجنب أي خطوة من شأنها أن تؤدي إلى مزيد من التدهور الأمني في منطقة الشرق الأوسط، وذلك على خلفية الهجمات الإسرائيلية على إيران.
وقالت رئيس المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في منشور على «إكس» إن «التقارير الواردة من الشرق الأوسط مقلقة للغاية»، داعية جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وخفض التصعيد فوراً والامتناع عن أي عمل انتقامي.
وأضافت فون دير لاين، أن «الحل الدبلوماسي أصبح أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى حفاظاً على استقرار المنطقة وأمن العالم بأسره».
بدوره قال رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، إنه يشعر بقلق بالغ إزاء التطورات في الشرق الأوسط، مشدداً على ضرورة تفادي أي تصعيد آخر لأنه سيؤدي إلى زعزعة استقرار المنطقة بكاملها.
وفي السياق ذاته، شددت الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس على أهمية احتواء الأزمة قائلة إن «الوضع في الشرق الأوسط خطير للغاية».

الاتحاد الأوروبي
كايا كالاس
إسرائيل
إيران
أورسولا فون دير لاين
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