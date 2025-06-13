إسرائيل تغلق سفاراتها حول العالم

تل أبيب (وكالات)

ذكرت بيانات نشرت على مواقع سفارات إسرائيل على الإنترنت، أمس، أن إسرائيل أعلنت إغلاق سفاراتها في أنحاء العالم، وحثّت رعاياها على اليقظة وتجنّب إظهار الرموز الإسرائيلية في الأماكن العامة.

وجاء في البيانات أن «إسرائيل لن تقدم خدمات قنصلية، وحثّت رعاياها على التعاون مع أجهزة الأمن في البلدان التي يقيمون فيها، في حال تعرّضهم لأي أعمال عدائية».

ولم تحدد البيانات إطاراً زمنياً لاستمرار إغلاق السفارات.

وقالت البيانات: «في ضوء التطورات الأخيرة، سيتم إغلاق البعثات الإسرائيلية حول العالم، ولن تُقدّم الخدمات القنصلية».

وذكر المستشار الألماني فريدريش ميرتس، الذي تحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس، أن ألمانيا عززت إجراءات حماية المواقع الإسرائيلية.

وقال شاهد من وكالة رويترز، إن الإجراءات الأمنية تم تعزيزها حول الكنيس اليهودي الكبير في ستوكهولم، حيث توقفت شاحنة وسيارة تابعتان للشرطة بالقرب من المبنى.