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إيران وإسرائيل تتبادلان الهجمات العسكرية

إيران وإسرائيل تتبادلان الهجمات العسكرية
14 يونيو 2025 10:11

 بلغ التصعيد العسكري بين إيران وإسرائيل ذروته فجر اليوم السبت، مع تبادل الطرفين الهجمات؛ ففي حين شنت إسرائيل عدة هجمات على أهداف في إيران، ردت طهران بهجوم صاروخي واسع قالت إنه استهدف عشرات المواقع الإسرائيلية رداً على الهجمات التي طالت أراضيها ومنشآتها النووية والعسكرية.
وأكد الحرس الثوري الإيراني والتلفزيون الرسمي إطلاق دفعات من الصواريخ الباليستية من طهران ومناطق غرب البلاد. في المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي إطلاق صفارات الإنذار في مناطق متفرقة، مؤكداً أن دفاعاته الجوية تعمل على اعتراض الصواريخ الإيرانية، التي وصفها بأنها الموجة الخامسة والأكبر حتى الآن.
وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، تسببت الهجمات الإيرانية في مقتل شخصين وإصابة 63 شخصاً على الأقل، كما لحقت أضرار كبيرة بتسعة مبان في ضاحية "رامات غان" بتل أبيب، وشوهد تصاعد للدخان في أجواء المدينة.

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المصدر: وام
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