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ارتفاع عدد قتلى الطائرة المنكوبة في الهند

عمال يزيلون حطام الطائرة المنكوبة في الهند
14 يونيو 2025 17:19

ارتفعت، اليوم السبت، إلى 279 حصيلة قتلى تحطم الطائرة التابعة للخطوط الجوية الهندية بعد إقلاعها من مدينة أحمد آباد في شمال غرب الهند باتجاه العاصمة البريطانية لندن، وفق ما أعلن مصدر في الشرطة.
وأضاف المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أنه تم نقل 279 جثة أو أشلاء إلى مستشفى المدينة منذ وقوع الكارثة.
كانت حصيلة سابقة أفادت بمقتل 265 شخصا، من ركاب وأفراد الطاقم ومقيمين في مكان تحطم الطائرة.
تحطمت الطائرة، الخميس، بعد أقل من دقيقة من إقلاعها عند الساعة 13,39 بالتوقيت المحلي (08,09 ت غ)، وفقا لهيئة الطيران المدني الهندية. وأصدرت نداء استغاثة قبيل تحطمّها خارج المطار.
وقال مصدر مطّلع إن حادث التحطم هذا هو الأول من نوعه لطائرة من طراز "بوينغ 787-8 دريملاينر"، وهي طائرة للمسافات الطويلة دخلت الخدمة في العام 2011.
وقالت الشركة المسيرة للرحلة إن الطائرة كانت تقل 242 شخصا من الركاب وأفراد الطاقم.
ومن بين الركاب، البالغ عددهم 230، كان هناك 169 هنديا و53 بريطانيا وسبعة برتغاليين وكندي واحد. أمّا الناجي الوحيد، فهو بريطاني من أصل هندي.
وقال وزير الداخلية الهندي أميت شاه إنه سيتم الإعلان عن العدد الرسمي للضحايا عند انتهاء فحوص الحمض النووي.
وقال مسؤول في الشرطة، أمس الجمعة، إنه تم العثور على أحد الصندوقين الأسودين للطائرة.

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المصدر: آ ف ب
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