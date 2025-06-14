عملية تبادل أسرى جديدة بين روسيا وأوكرانيا

أعلنت روسيا وأوكرانيا، اليوم السبت، إجراء عملية تبادل جديدة لأسرى بموجب اتفاق أبرم في إسطنبول في وقت سابق من هذا الشهر.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، على تطبيق تلغرام "وفقا للاتفاقات الروسية الأوكرانية... عادت مجموعة أخرى من العسكريين الروس من الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف".

بدوره، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على وسائل التواصل الاجتماعي "هذه هي عملية التبادل الرابعة خلال أسبوع".

وأعلنت أوكرانيا أيضا أنها تسلمت 1200 جثة إضافية تعود بحسب الجانب الروسي "لأوكرانيين بينهم عسكريون"، في إطار اتفاقات إسطنبول.

ولم تذكر أوكرانيا ما إذا كانت أعادت أي جثث إلى روسيا.

وأظهرت صور، نشرها زيلينسكي على تلغرام، رجالا من مختلف الأعمار، معظمهم حليقو الرؤوس، مرتدين ملابس عسكرية ومتشحين بأعلام أوكرانية.

والبعض منهم بدوا مصابين بجروح ونزل آخرون من حافلات وعانقوا أشخاصا كانوا بانتظارهم. وشوهد البعض يتحدثون على الهاتف مبتسمين أحيانا.

من جانبها، نشرت وزارة الدفاع الروسية فيديو يظهر رجالا يرتدون ملابس عسكرية حاملين أعلاما روسية وهم يصفقون ويهتفون "روسيا، روسيا" و"المجد لروسيا" وكان البعض يرفعون قبضاتهم في الهواء.