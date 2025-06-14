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الرئيس الإيراني يتوعد بـ"رد أقوى" على إسرائيل

جنود يتفقدون مباني تعرضت للقصف في تل أبيب
14 يونيو 2025 20:14

توعد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم السبت، إسرائيل بـ"رد أقوى" في حال واصلت ضرباتها التي بدأتها الجمعة على مواقع عسكرية ونووية في إيران.
ونقلت الرئاسة الإيرانية، في بيان، عن بزشكيان قوله خلال اتصال مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف إن استمرار التصعيد من إسرائيل "سيلقى ردا أشد وأقوى من القوات المسلحة الإيرانية".
وأطلقت إسرائيل، الجمعة، هجوما غير مسبوق على إيران، حيث استهدفت حوالى 200 موقع عسكري ونووي، وفقا لديفرين. كما أسفرت الضربات عن مقتل قادة عسكريين، وعلماء نوويين ومسؤولين كبار آخرين.
وأعلنت إيران مقتل 78 شخصا وإصابة 320 آخرين بجروح في الجولة الأولى من الضربات، مؤكدة أن غالبيتهم مدنيون.
وردّت طهران بهجمات صاروخية وبإطلاق طائرات مسيّرة على إسرائيل، ما أدّى إلى مقتل ثلاثة أشخاص، وإصابة أكثر من 70 آخرين بينهم سبعة عسكريين، وأحدث أضرارا في عدد من المدن.

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المصدر: وكالات
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مسعود بيزشكيان
إسرائيل
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