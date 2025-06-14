نتنياهو يهدد بمزيد من الضربات على إيران

توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم السبت، بضرب مزيد من الأهداف في إيران، مشيرا إلى أن الغارات التي نفذتها إسرائيل اعتبارا من الجمعة ألحقت "ضربة فعلية" ببرنامج طهران النووي.

وقال نتنياهو في كلمة مصورة "سنضرب كل موقع، كل هدف"، مضيفا "وجهنا ضربة فعلية لبرنامجهم النووي".

وتابع "لقد عبّدنا طريقا إلى طهران. قريبا جدا سترون الطائرات الإسرائيلية، سلاح جوّنا، طيّارونا، في سماء طهران".

كان الجيش الإسرائيلي أعلن، في وقت سابق اليوم السبت، أن حملته الجوية المتواصلة سمحت له بتحقيق "حرية الحركة في الأجواء" من غرب إيران وصولا إلى طهران، حيث شنّت سبعون طائرة حربية ضربات خلال الليل.

وشدد نتنياهو على أن "ما رأوه حتى الآن لا يقارن بما سيرونه من قوتنا خلال الأيام المقبلة"، مضيفا "نحن نتحرك بكامل قوتنا للقضاء على هذا التهديد".

وقال سفير إيران لدى الأمم المتحدة، أمس الجمعة، إن الضربات الإسرائيلية أسفرت عن مقتل 78 شخصا، بما في ذلك عدد من كبار القادة العسكريين، وإصابة أكثر من 320.

وردا على هذه الضربات، أطلقت إيران دفعات من الصواريخ والطائرات المسيّرة نحو إسرائيل، ما أدى إلى إصابة أكثر من 70 شخصا بجروح.