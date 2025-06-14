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بوتين وترامب يبحثان الوضع في الشرق الأوسط

بوتين وترامب يبحثان الوضع في الشرق الأوسط
14 يونيو 2025 21:20

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره الأميركي دونالد ترامب، الوضع في الشرق الأوسط والتصعيد بين إسرائيل وإيران في اتصال هاتفي، بحسب ما أفاد به الإعلام الرسمي الروسي اليوم السبت.
وقال الكرملين، في بيان، إن "التصعيد الخطر في الشرق الأوسط كان بطبيعة الحال في صلب النقاش".
وأشار الكرملين إلى أن الرئيس الروسي قال إن موسكو مستعدة للتوسّط بين إسرائيل وإيران.
وأعرب كل من بوتين وترامب عن قلق إزاء التصعيد الأخير في الشرق الأوسط.
كذلك أشار البيان إلى أن بوتين أكد لترامب استعداد روسيا لمواصلة المفاوضات مع أوكرانيا وأطلع نظيره الأميركي على "تطبيق الاتفاقات التي تم التوصل إليها في الاجتماع بين الوفدين الروسي والأوكراني في إسطنبول في الثاني من يونيو". في حين "أكّد ترامب مجددا اهتمامه بحل سريع للنزاع الروسي الأوكراني"، وفق الكرملين.
وقال يوري أوشاكوف كبير مستشاري الكرملين للسياسة الخارجية إن الرئيسين تحدثا لمدة 50 دقيقة تقريبا، واصفا المكالمة الهاتفية بأنها جادة ومفيدة.

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المصدر: وكالات
دونالد ترامب
فلاديمير بوتين
التصعيد العسكري
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إسرائيل
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